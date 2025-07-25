Карпати та Лестер зіграли товариський матч у межах передсезонної підготовки (1:2). Підсумковий рахунок та відеоогляд поєдинку – на "Футбол 24".

Товариський матч

Карпати – Лестер – 1:2

Голи: Карабін, 48 – Дака, 50 (пен.), 73

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Сьогодні, 25 липня, Карпати провели цікавий контрольний матч проти іменитого суперника – Лестера. Англійський клуб став справжньою сенсацією у 2016 році, вигравши титул чемпіона англійської Прем’єр-ліги. У новому сезоні "лисиці" виступатимуть у Чемпіоншипі після вильоту з елітного дивізіону, де посіли 18-е місце.

Перший тайм спарингу завершився без голів, однак одразу після перерви львів’яни повели в рахунку – Карабін блискуче виконав штрафний удар.

Та вже в наступній атаці англійці заробили пенальті, який впевнено реалізував Дака. На 73-й він оформив дубль.

Цей результат став остаточним у спарингу. Одразу після поєдинку "зелено-білі" повернуться до Львова, де продовжать підготовку до нового сезону. Чемпіонат для команди Владислава Лупашка розпочнеться 3 серпня матчем проти Полісся.

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