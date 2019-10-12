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Карпати не змогли обіграти Жальгіріс в товариській зустрічі, Десна поступилась Антальяспору

19:53 373 Читать на русском
Карпати не змогли обіграти Жальгіріс в товариській зустрічі, Десна поступилась Антальяспору
Гравці Карпат / фото: ФК Карпати

Українські клуби заповнюють паузу на міжнародні матчі спарингами.

Товариські матчі.

Антальяспор – Десна – 2:1

Голи: Озтюрк, 13, Озкан, 65, (пен.) – Хльобас, 25

Карпати – Жальгіріс – 1:1

Голи: Дженнінгс, 23 – Крушнаускас, 44

Десна у товариському матчі поступилась Антальяспору. В першому таймі команди обмінялись голами, на забитий м'яч Озтюрка результативно відповів Хльобас. Але в другому таймі Озкан ударом з пенальті приніс перемогу туркам.

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В іншому матчі Карпати не змогли втримати перемогу над Жальгірісом. Рахунок відкрив Дженнінгс на 23 хвилині, але Крушнаускас зрівняв становище ще до перерви.

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Теги
Антальяспор Антальяспор Десна Десна Товариські матчі Карпати Карпати Жальгіріс Жальгіріс Світ
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