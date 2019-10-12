Карпати не змогли обіграти Жальгіріс в товариській зустрічі, Десна поступилась Антальяспору

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Норвегія – Іспанія: стартові склади на матч відбору до Євро-2020
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Україна – Португалія: прогноз на матч відбору Євро-2020Євро-2020 — 19:06 1798
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Результат не лише на табло – підопічні Шевченка заслуговують на "співи, стрибки та сміх"Ярослав Сиваківський — 15:20 2375
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Україна – Литва: Маліновському немає рівних, рішення Шевченка себе виправдали – оцінки збірній за впевнену перемогуЄвро-2020 — 15:01 6125
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"Ярмоленко переважає Циганкова, навіть Коноплянка у запасі": чому гравці Динамо програють конкуренцію у збірній УкраїниЗбірна України — 13:30 8274