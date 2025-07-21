Карпати провели товариський матч проти Аль-Шарджі (1:1). Рахунок та огляд гри на "Футбол 24".

Товариський матч

Карпати – Аль-Шарджа – 1:1

Голи: Краснопір, 88 – Луан Перейра, 64

Український голкіпер офіційно перейшов до клубу Ла Ліги, який виступає в ЛЧ

Перший тайм минув без забитих м’ячів. Однак львів’яни поступалися в рахунку вже на 64-й хвилині після точного удару Луана Перейри.

На 88-й хвилині результативною виявилась атака Карпат, яку завершив Краснопір. Цей гол дозволив українській команді уникнути поразки та завершити контрольну зустріч із доволі сильним суперником на рівних – 1:1.

Додамо, що Аль-Шарджа завершила минулий сезон на другому місці чемпіонату ОАЕ та виступатиме в Лізі чемпіонів АФК.

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