Карпати не подаватимуть апеляцію на рішення про виключення з УПЛ, – ЗМІ

"Зелено-білі" не планують оскаржувати вердикт КДК УАФ, відповідно до якого львівський клуб відсторонений від участі в Прем'єр-лізі 2019/20.

Як відомо, 8 липня Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ прийняв рішення виключити Карпати з УПЛ за дві неявки без поважних причин на матчі проти Маріуполя. Львівський клуб має 10 днів на оскарження даного вердикту.

Карпати офіційно виключені з УПЛ

Втім, у таборі Карпат не планують подавати апеляцію та вважають рішення КДК УАФ законним. Команда продовжує тренування і готується до участі в Першій лізі сезону 2020/21. Про це повідомили в ефірі програми "Футбол NEWS" на телеканалі "Футбол 1".

Зауважимо, офіційної реакції Карпат на вказане рішення КДК досі немає. В поточному сезоні УПЛ "зелено-білі" провели 24 матчі, у яких набрали 15 очок. У поєдинках, що залишилися, "леви" отримають технічні поразки.

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