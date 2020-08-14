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Карпати не подавали заявку для участі у чемпіонаті України, – ЗМІ

21:00 - Читать на русском
Карпати не подавали заявку для участі у чемпіонаті України, – ЗМІ
Карпати / ФК Карпати

Політика львівського клубу залишається незрозумілою для уболівальників "левів", натомість всі призери Першої ліги успішно подолали останній щабель для потрапляння в УПЛ.

Львівські Карпати проігнорували можливість атестуватися для участі у Першій або Другій лізі, повідомляє видання Tribuna.

Місце Карпат у наступному сезоні визначиться 21 серпня – Перша і Друга ліги ухвалять формат та склад учасників

Натомість новачки української Прем'єр-ліги – Минай, Рух та Інгулець – успішно це зробили і отримали повноцінне право виступати у найвищому дивізіоні українського футболу,

Серед інших пройшли атестацію для участі у Другій лізі і низка аматорських клубів. Зокрема у новому сезоні зіграють: Метал (Харків), Карпати (Галич, Івано-Франківська обл.), Яруд (Маріуполь), Епіцентр (Дунаївці, Хмельницька обл.), Рубікон (Київ), Перемога ( Дніпро), Дніпро (Черкаси) та Чернігів (Чернігів).

Атестація на наступний сезон завершена.

Минай виграв Першу лігу та піднявся в УПЛ, Інгулець вихопив другу путівку, Рух – також майже в еліті, Волинь пролетіла

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