Карпати назвали суперників, з якими зіграють на зборах у Туреччині

На першому зборі у Белеку "леви" проведуть 4 спаринги.

Незабаром львівські Карпати вирушать на перший збір у турецький Белек.

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Під час першого етапу підготовки львів'яни проведуть 4 спаринги, повідомляє офіційний сайт клубу.

Першим спаринг-партнером "левів" стане болгарський Септемврі, з яким львівська команда вже зустрічалася на турецьких зборах торік. Поєдинок із болгарами відбудеться 24 січня. Спаринг із словацьким Ружомбероком запланований на 27 січня.

30 січня "зелено-білі" зіграють проти польської Ягеллонії, з якою також зустрічалися на минулих зборах. Тоді перемогли поляки 1:2.

2 лютого Карпати проведуть завершальний товариський матч на перших зборах. Їхнім суперником стане сербський Напредак.