Карпати назвали нового генерального спонсора клубу

Львівські Карпати знайшли нового партнера.

Львівський клуб уклав партнерську угоду з поштовим оператором Justin, повідомляє офіційний сайт Карпат. Назва нового генерального спонсора буде розташована на футболках ФК Карпати, а саме, над прізвищем гравців. Термін та деталі контракту не розголошуються.

Шахтар змінив титульного спонсора вперше за 13 років

Нагадаємо, у першому турі УПЛ львівська команда грала проти київського Динамо у домашніх стінах. Підопічні Чижевського поступились з рахунком 0:2. У другому турі "зелені леви" поїдуть в гості до Шахтаря.