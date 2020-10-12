Львівські Карпати заявили про проведення матчу Другої ліги проти Чайки без вболівальників та закликали ігнорувати поєдинок Руха проти Динамо.

"9 жовтня Державна комісія з питань ТЕБ і НС залишила в силі помаранчеву зону карантину для Львова. Це означає, що цього тижня в нашому місті дозволено проводити матчі лише за присутності 220 людей в чаші стадіону. Відповідно, матч Карпати – Чайка, який відбудеться 18 жовтня о 14:00, пройде без вболівальників.

Друга ліга: Карпати Львів програли втретє поспіль, дубль Волині мінімально поступився Рубікону

Одразу відповідаємо на питання – чому Карпати проводять матч без глядачів, а Рух станом на обід понеділка продовжує продавати квитки на гру, яка відбудеться на день раніше нашої. Карпати керуються законом.

В постанові №641 Міністерства охорони здоров’я чітко сказано, що допускати вболівальників на трибуни в обмеженій кількості можливо лише за умови зеленої або жовтої зони карантину. Комісія з питань ТЕБ і НС, УАФ, УПЛ і ПФЛ – всі інстанції підтвердили нам ці умови.

І це логічно. Коли Україна ледь не кожного дня б’є рекорди за кількістю інфікованих на COVID-19 і вже увійшла до десятки країн з найбільшою кількістю нових випадків, наш клуб не може закликати вболівальників ризикувати здоров’ям і життям та наражати на небезпеку інших.

"Смерть Карпат була питанням часу": Болотніков – про шанси зберегти клуб та варіанти об'єднання з іншими командами

На яких підставах Рух збирається проводити матч з глядачами – нам невідомо. Схоже, дехто вважає себе вищим за закон, плює на людські життя, прикривається статусом депутата міськради, користується відсутністю незворотності покарання, і не може опанувати своє марнославство.

Карпати закликають львів’ян дотримуватись правил карантину і не задовольняти его окремих осіб. Також ми звертаємось до УАФ, УПЛ, Комісії з питань ТЕБ і НС та правоохоронних органів – ви маєте забезпечувати порядок в країні і футболі, а ця ситуація вкотре доводить усім, що декотрі особи і клуби у нас привілейовані", – йдеться в офіційній заяві Карпат у Facebook.

"Белькевич із будь-якої позиції влучав у дев'ятку": вихованець Динамо відмовив Спортінгу і потрапив у грецьку пастку