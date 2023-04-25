Львівський клуб опублікував світлину зі спарингу проти Маріуполя. Рідне місто азовців зруйноване вщент, поки окуповане, а сам клуб не мав жодної можливості заявитися на сезон.

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"19.02.2022 – Карпати та Маріуполь проводять спаринг на зборах в Туреччині. Через 5 днів розпочалося повномасштабне вторгнення, а для азовців цей матч поки є останнім зі зіграних. Віримо, що знову зійдемося на футбольному полі з Маріуполем", – написала прес-служба "левів".

Зауважимо, що тоді Маріуполь переміг з рахунком 2:1. Зараз Карпати йдуть у чемпіонській групі Першої ліги і претендують на підвищення в еліту. Азовці зовсім без команди також не залишилися. Яруд перейменували на ФСК Маріуполь, який намагається зберегти прописку в Першій лізі.

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