Карпати орендують до кінця сезону лівого захисника Дієго Паласіоса з бразильського Корінтіанса, повідомляє ТаТоТаке.

26-річний еквадорець був у заявці своєї збірної на ЧС-2022 у Катарі. Раніше він також брав участь у молодіжному чемпіонаті світу 2019 року, де збірна України стала чемпіоном.

Паласіос має досвід виступів у Європі та США – грав за Віллем II, а також в американській МЛС за Лос-Анджелес. На початку 2024 року він приєднався до Корінтіанса.

У нинішньому сезоні Дієго встиг провести три поєдинки за першу команду бразильського клубу.

