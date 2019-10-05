Карпати намагалися орендувати форварда Ботафого, – бразильські ЗМІ

Львівські Карпати намагалися підсилити лінію атаки молодим форвардом Ботафого з Ріо-де-Жанейро.

Львівський клуб хотів взяти в оренду нападника Ігора Кассіо, стверджує O Sao Goncalo.

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"Зелено-білі" надіслали пропозицію про 1,5-річну оренду футболіста, але Ботафого відмовився відпускати 21-річного гравця. Головний тренер бразильської команди розраховує на нього. До слова, сезон-2019 – перший для Кассіо на професіональному рівні.

Зазначимо, що у цьому сезоні Кассіо зіграв 2 матчі у бразильській Серії А. Наразі його команда посідає 12-те місце в турнірній таблиці.

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