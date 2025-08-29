Карпати у рамках 4-го туру УПЛ 2025/26 зіграли внічию з Кудрівкою (2:2). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Львів'яни катастрофічно почали перший тайм, пропустивши вже на 3-й хвилині. Сторчоус виконав банальну подачу з правого флангу на дальній край штрафного, однак Кліщук вийшов на перехоплення й не зміг забрати м'яч. Як наслідок, Рогозинський замкнув у порожні ворота – 1:0! Кудрівка вийшла вперед.

Підопічні Владислава Лупашка одразу ж перехопили контроль над грою. Вже на 7-й хвилині Краснопір добивав м'яч з кількох метрів після подачі Вітора й вдалого відскоку. Яшков парирував. На 11-й же Бабогло міг зрівняти рахунок, пробивши головою після кутового, однак сфера пролетіла над поперечкою.

Кудрівка огризнулась штрафним у виконанні Морозка. М'яч пройшов у метрів від дев'ятки, а вже через кільканадцять секунд Краснопір замикав навіс з правого флангу. Ігор випередив голкіпера, але головою пробив по горобцях. Загалом, у першій 25-хвилинці Карпати виглядали активніше й гостріше.

А потім сталося вилучення. Звісно ж, скандальне. Лєгостав скинув м'яч за спину Бабоглу, а той на розвороті зіткнувся з Рогозинським – той саме біг до закидушки. Візуально здалося, що фолив футболіст Кудрівки, однак арбітри побачили в цьому епізоді фол останньої надії з боку львів'янина. Відповідно, Бабоглу показали пряму червону.

Залишившись у меншості, Карпати втратили ініціативу, однак і Кудрівка створила небагато. До 42-ї хвилини пригадується тільки два кроси на дальню стійку – з лівого та правого флангу. Обидва замикав Козак. Одного разу він відправив м'яч до рук Кліщука, а в іншому епізоду удар виявився неточним.

На 43-й же Карпати зробили спробу самоліквідації. Педрозу при розіграші від воріт виконав пас на Брунінью, якого запресингували в штрафному. Сторчоус легко відібрав м'яч у бразильця й спокійно пробив повз Кліщука – 2:0!

Галичани могли б розмочити рахунок ще до перерви. Краснопір на 1-й компенсованій прорвався лівим флангом і викотив передачу в центр карного майданчика. Туди прибіг опорник Альварес, вгативши у лівий нижній кут – втім, сфера промайнула поруч зі стійкою. Зрештою, команди відправились відпочивати за комфортної й сенсаційної переваги Кудрівки.

Владислав Лупашко так зарядив своїх футболістів у роздягальні, що ті могли відновити статус-кво в перші 20 хвилин другого тайму. Розмочити рахунок вдалося вже через шість. Шах виконав подачу з лівого флангу, а далі стався відскок – першим на ньому був Альварес, який зарядив у дотик. Яшков зреагувати не встиг. 2:1!

На 63-й же хвилині Шах відкрився під передачу Краснопіра й пробив з лівого краю штрафного. Яшков виконав сейв, переправивши м'яч у дальню штангу! Кудрівка миттєво огризнулась своїм моментом – Рогозинський обікрав Альвареса на лівій половині карного майданчика, а Лєгостаєв з відскоку вгатив повз праву стійку.

Карпати відчайдушно намагалися уникнути поразки, однак після стійки Шаха моментів вже не виникало. Винятком став постріл свіжого Фабі – Яшков парирував перед собою, але захисники встигли підчистити. І все. В основний час та протягом п'яти компенсованих "леви" не загострювали.

Щоправда, у гру було багато пауз, тож команди переграли дві "зайвих" хвилини. Саме їх Карпатам і бракувало – на останніх секундах центрбек Педрозу підхопив випадковий відскок і пробив метрів з 30-ти. У дотик. Бразилець помітив, що Яшков трішки вийшов з воріт і втратив баланс та ще й влучив під праву стійку. 2:2!

І ось тепер Віктор Копієвський дав фінальний свисток. Карпати в меншості закамбечили з 0:2, але досі йдуть без перемог у чемпіонаті!