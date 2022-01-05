Карпати на 150 мільйонів збільшили статутний капітал
"Леви" серйозно підходять до розвитку клубу. Це підтверджують величезні фінансові вкладення.
Під час загальних зборів учасників товариства "Футбольний клуб "Карпати" було ухвалене важливе рішення – збільшення статутного капіталу до 150 мільйонів гривень завдяки додатковим внескам, повідомляє прес-служба львів'ян.
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Тепер статутний капітал товариства виріс до 200 мільйонів гривень. Його збільшення спрямоване на завершення будівництва сучасного спортивно-тренувального центру клубу і виконання програми розвитку до 2025 року.
Нагадаємо, нові Карпати лідирують у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить 2 залікові бали.
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