Під час загальних зборів учасників товариства "Футбольний клуб "Карпати" було ухвалене важливе рішення – збільшення статутного капіталу до 150 мільйонів гривень завдяки додатковим внескам, повідомляє прес-служба львів'ян.

"УЄФА і ФІФА вивчають, які ми Карпати": Тлумак готовий до можливого трансферного бану львівському клубу

Тепер статутний капітал товариства виріс до 200 мільйонів гривень. Його збільшення спрямоване на завершення будівництва сучасного спортивно-тренувального центру клубу і виконання програми розвитку до 2025 року.

Нагадаємо, нові Карпати лідирують у групі А Другої ліги. Перевага над найближчим переслідувачем становить 2 залікові бали.

"Чую фразу молодого Шевченка: "… этим бандеровцам проиграли": Карпати – гроза Динамо, арбітр – за Шахтар, бронзові 90-ті