Карпати можуть зазнати серйозних змін на тренерському містку.

Карпати можуть звільнити головного тренера вже найближчого тижня, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За інформацією джерела, власник львівського клубу Володимир Матківський незадоволений стартом сезону та дав Владиславу Лупашку дві гри для виправлення ситуації.

Першу з них команда не виграла, зігравши вдома внічию з СК Полтавою. Наступною перевіркою стане кубковий матч у четвер проти Буковини.

Нагадаємо, що Карпати наразі залишаються єдиною командою УПЛ, яка ще не здобувала перемог у сезоні.

