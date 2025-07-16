"Карпати готові включитися в боротьбу за таланта Ворскли. За моєю інформацією, ще донедавна основним претендентом на 21-річного Івана Нестеренка вважався ізраїльський Маккабі з Хайфи.

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Однак львівський клуб може перехопити хавбека, перебивши пропозицію. Сам Нестеренко продовжує підготовку у таборі Ворскли і чекає, хто першим задовольнить запити його нинішнього клубу", – написав Бурбас у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, Нестеренко – вихованець запорізького Металурга. За Ворсклу виступає з лютого 2021 року. Минулого року провів за "зелено-білих" 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 1 астист. Його контракт з полтавцями чинний до 31 грудня 2027 року. Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

До слова, нині за Маккабі Хайфа виступає український голкіпер Георгій Єрмаков, а минулий сезон у команді провів захисник Динамо Олександр Сирота. Також у травні цього року легенда Динамо Олег Лужний підтвердив, що дав згоду очолити ізраїльську команду, однак призначення так і не відбулось.

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