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Карпати можуть продати Лебеденка в іспанський клуб

10:40 82 Читать на русском
Карпати можуть продати Лебеденка в іспанський клуб
Орест Лебеденко / фото: ФК Карпати

Захисник львівських Карпат Орест Лебеденко продовжить кар'єру в Іспанії.

Лебеденко найближчим часом вирушить до Іспанії, де пройде медогляд, і якщо все пройде вдало, підпише контракт з неназваним клубом, повідомляє ТК Футбол.

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Також повідомляється, що якщо цей перехід здійсниться, Карпати зароблять непогані гроші.

Нагадаємо, що 20-річний Лебеденко в поточному сезоні зіграв за "зелено-білих" у всіх турнірах 15 матчів, в яких віддав одну гольову передачу.

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Теги
Карпати Карпати Трансфери Трансфери чемпіонату України Орест Лебеденко Орест Лебеденко
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