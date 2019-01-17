Карпати можуть продати Лебеденка в іспанський клуб

Захисник львівських Карпат Орест Лебеденко продовжить кар'єру в Іспанії.

Лебеденко найближчим часом вирушить до Іспанії, де пройде медогляд, і якщо все пройде вдало, підпише контракт з неназваним клубом, повідомляє ТК Футбол.

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Також повідомляється, що якщо цей перехід здійсниться, Карпати зароблять непогані гроші.

Нагадаємо, що 20-річний Лебеденко в поточному сезоні зіграв за "зелено-білих" у всіх турнірах 15 матчів, в яких віддав одну гольову передачу.

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