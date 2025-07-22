Карпати взяли на перегляд аргентинського захисника Расінга Фабіана Санчеса. За інформацією TaToTake, 23-річний футболіст також здатен діяти на позиції лівого півзахисника.

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Контракт Санчеса з клубом з Авельянеди чинний до 31 грудня 2025 року, тож у разі успішного перегляду львів’яни можуть оформити трансфер за символічну компенсацію. За даними джерела, Санчес вже встиг зіграти за львівський клуб в товариському матчі проти Аль-Шарджі (1:1). Остаточне рішення стосовно трансферу гравця в Карпати ухвалять найближчим часом.

Нагадаємо, в складі Расінга Санчес провів 3 матчі, є вихованцем клубу. Transfermarkt оцінює Гравця в 175 тисяч євро.

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