Відбулись недільні поєдинки 11-го туру Першої ліги, в яких, зокрема, Карпати здобули перемогу. Читайте звіт про матчі на "Футбол 24".

Перша ліга 2023/24, 11-й тур

Група A

Нива Бузова – Поділля – 2:1

Голи: Нехтій, 7, Книш, 57, (пен.) – Доброхотов, 37, (пен.)

Нереалізований пенальті: Сергійчук, 20 (Нива Бузова)

Буковина – Карпати – 0:1

Гол: Підлепенець, 62

Група Б

Полтава – Лівий берег – 2:1

Голи: Стрельцов, 25, Шмигельський, 51 – Сухоручко, 16

Вилучення: Опанасенко, 89 – Чернятинський, 67

Інгулець – Чернігів – початок о 15:00

У групі А свої поєдинки провели лідери – Нива Бузова та Карпати. Спочатку Нива мінімально переграла Поділля. Нехтій відкрив рахунок у грі вже на 7-й хвилині, а Сергійчук мав чудову нагоду подвоїти перевагу команди з Бузової, але не реалізував пенальті. Поділля відповіло голом Доброхотова з 11-метрової позначки, але долю гри вирішив пенальті Книша на 57-й хвилині.

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Карпати ж здолали Буковину. Перша половина пройшла без голів, а в середині другої Підлепенець вивів "зелено-білих" вперед. Не обійшлось без курйозу: Євген увійшов до штрафного та пробив у ближній кут, а воротар пропустив м'яч під руками. Цей гол і вирішив долю зустрічі, тож Карпати зберегли лідерство, набравши 29 очок, а Нива Бузова друга з 22 пунктами.

У групі Б завершився лише 1 матч з 2. Полтава вдома у вольовому стилі обіграла Лівий берег. Сухоручко вивів гостей вперед на 16 хвилині, але Стрельцов ще в першому таймі вирівняв становище. У другій половині Шмигельський приніс перемогу Полтаві. Догравали команди у складах 10 на 10 – Опанасенко та Чернятинський були вилучені.

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