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Карпати мінімально переграли Калуш у контрольному матчі

19:50 49 Читать на русском
Карпати мінімально переграли Калуш у контрольному матчі
Карпати / ФК Карпати

Львівські Карпати у контрольному матчі перемогли представника Другої ліги Калуш.

Товариські матчі

Карпати – Калуш – 1:0

Гол: Гравець на перегляді, 59

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Карпати провели черговий спаринг під час літнього збору. Цього разу львів'яни зустрілись із Калушем, що виступає у Другій лізі.

Перший тайм команди завершили без забитих м'ячів, а по перерві Назар Вербний віддав гольовий пас на футболіста, що перебуває на перегляді. У підсумку, "зелено-білі" перемогли з мінімальним рахунком.

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Теги
Карпати Карпати Міжсезонні збори Відеоновини Товариські матчі Калуш Калуш
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