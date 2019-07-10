Карпати мінімально переграли Калуш у контрольному матчі

Львівські Карпати у контрольному матчі перемогли представника Другої ліги Калуш.

Товариські матчі

Карпати – Калуш – 1:0

Гол: Гравець на перегляді, 59

Карпати орендували у Лаціо хавбека Абукара Мохамеда

Карпати провели черговий спаринг під час літнього збору. Цього разу львів'яни зустрілись із Калушем, що виступає у Другій лізі.

Перший тайм команди завершили без забитих м'ячів, а по перерві Назар Вербний віддав гольовий пас на футболіста, що перебуває на перегляді. У підсумку, "зелено-білі" перемогли з мінімальним рахунком.