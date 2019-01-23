Карпати мінімально обіграли Септемврі

Карпати у першому спарингу на зборі здобули мінімальну перемогу.

Товариський матч

Карпати – Септемврі – 1:0

Гол: Понде

Оголені позиції та тренер-перекотиполе: як Карпатам зберегти прописку в УПЛ

Карпати (1 тайм): Кучинський, Мякушко, Ковтун, Мегреміч, Слива, Харжевський, Кльоц, Мендес, Дебелко, Варгас, Бедойя.

Карпати (2 тайм): Пеньков, Авраменко, Сандохадзе, Веремієнко, Бусько, Вербний, Толочко, Гуцуляк, Ді Франко, Карраскаль, Понде.

У першому таймі жодна з команд нічим особливим на полі не відзначилася – переважно гра тривала в центрі поля, без натяків на гостроту. Фактично, єдиним моментом запам’яталися болгари, але Кучинського підстрахувала перекладина.

По перерві ситуація на полі змінилася. Карпати грали більш яскраво та агресивно. Хороший момент створив Гуцуляк, який класно пробивав у дальній кут, але кіпер болгарської команди виручив своїх партнерів. І все ж "леви" змогли забити. Провівши хорошу атаку "віялом", на передачу з флангу відгукнувся Понде, який закривав дальню штангу. Прийнявши м’яча, другим дотиком форвард відправив круглого у ворота.