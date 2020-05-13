Карпати мають заборгованість перед гравцями за неповних 5 місяців, – журналіст

Ведучий програми "ТаТоТаке" Михайло Співаковський розповів про фінансову ситуацію у львівському клубі.

"У Карпатах виплатили зарплату за листопад за рахунок трансферу Ді Франко в СК Дніпро-1. За грудень – отримали 150 тисяч не гривень за певну кількість зіграних матчів Сікана у Шахтарі.

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Гроші за Сікана були розподілені. Це навіть викликало певне обурення з боку найголовнішої людини в Карпатах. Зараз заборгованість по зарплаті становить 4 повних і половину 5-го місяця", – сказав Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

До слова, Шахтар був зобов'язаний виплатити Карпатам понад 100 тисяч євро, якщо Сікан проведе 5 матчів у складі "гірників".

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

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