Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол поки не може працевлаштуватися в Карпатах.

Раніше повідомлялося, що Русол може приєднатися до Карпат. Як стало відомо Футбол24, 41-річний фахівець поки не має можливості працевлаштуватися у львівському клубі, його прихід відкладається.

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Справа в тому, що Русол не тільки займає посаду виконавчого директора СК Дніпро-1, але і є одним із засновників клубу. Для того щоб прийняти пропозицію роботи у Львові, він не лише має звільнитися і вийти з числа засновників, але й отримати згоду інвестора СК Дніпро-1. Наразі цей процес ускладнюється її відсутністю.

Зараз Русол має завдання довести дніпрян до фінансової стабільності і закрити всі попередні борги завдяки трансферам. Комплектуванням команди на новий сезон вже займатиметься Селезньов.

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