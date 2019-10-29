Карпати мали шанс перемогти Динамо, – форвард львів'ян Бойчук

Нападник Карпат Александру Бойчук поділився думкою щодо гри 12 туру УПЛ проти Динамо (1:1).

"Враження від поєдинку суперечливі. По-перше, нічия з такою великою командою, як київське Динамо та ще й на виїзді – позитивний результат. Разом з тим, осад залишився. У нас був шанс, щоб вирвати перемогу, втім не вистачило фарту.

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Я вийшов на 83 хвилині, тренер відразу сказав, що ми граємо у два нападники, тому треба збільшити натиск на центральних захисників Динамо. Ми мали активізувати пресинг і скористатися огріхами оборони. Вважаю, що нам вдалося додати в агресії і змусити суперника помилитися.

У моменті з голом насправді я чітко не бачив партнерів у штрафному майданчику. Вся справа в тому, що я опинився спиною до воріт. Знав, що у цій ділянці поля є наші гравці, тому повинен був загострювати і віддавати небезпечний пас. Так сталося, що м’яч опинився у воротах. Я є нападником і повинен забивати. Неважливо, що м’яч залетів у ворота не після мого прямого удару. Цей гол – зусилля всієї команди. Мені приємно було бачити радість в очах хлопців, коли вони підбігли до мене і ми святкували разом. Це найважливіше", – розповів Бойчук у коментарі офіційному сайту Карпат.

Нагадаємо, Карпати на останніх хвилинах вирвали нічию проти Динамо (1:1) завдяки автоголу центрбека киян Шабанова.

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