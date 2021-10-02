Друга ліга сезон 2021/22, 11-й тур

Вовчанськ – Енергія – 4:0

Голи: Пець, 24 (пен), 44, Коваленко, 29, Галушка, 79

Діназ – Епіцентр – 0:1

Гол: Немтінов, 16

Дніпро Черкаси – Чайка – 1:3

Голи: Барський, 24 – Довгий, 52, Малишкін, 66, Сичевський, 83

Тростянець – Перемога – 1:0

Гол: Полянський, 49

Чернігів – Нива Вінниця – 0:0

Балкани – Яруд – 2:1

Голи: Приблуда, 34, Новіков, 90 – Літюк, 29

Реал Фарма – Суми – 5:1

Голи: Новицький, 16, Ігуменов, 56, 60, 68, Колесніков, 83 – Асєєв, 33

Вилучення: Ковернік, 75 (Суми, друга жовта)

Буковина – Карпати Галич – 1:0

Гол: Палагнюк, 70

Карпати Львів – Лівий берег – 2:0

Голи: Приймак, 45+1, Кожанов, 61

АФСК Київ – Любомир – 2:1

Голи: Ключик, 22, Гарнага, 30 – Бондар, 88

Львівські Карпати приймали на стадіоні Україна Лівий берег. У першому таймі команди боролись ледь не за кожен клаптик поля, мали чимало моментів та, звісно ж, намагались забити. Чудову нагоду мали гості: після подачі з кутового був гострий удар, але Буднік виніс круглого з лінії воріт. Наприкінці першого тайму Євген скинув під удар Приймаку перед штрафним майданчиком, а Владислав злету поцілив у нижній дальній кут. "Леви" на відпочинок пішли з перевагою.

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По перерві львів'яни забили вдруге. Оборона киян не розібралась між собою, а м'яч прилетів до Кожанова у метрах 35-ти до воріт. Дениса така відстань, схоже, не злякала, і він зльоту, не дивлячись, вгатив сферу за комірець Проценку і побіг святкувати. 2:0! Лівий берег намагався відігратись, а "леви" – зловити на контратаці. Ні одні, ні інші більше не забивали.

У підсумку кияни зазнали дебютної поразки в сезоні Другої ліги – до цього вони 9 разів перемагали. Львівські Карпати ж піднялись на друге місце, скоротивши відставання до Лівого берега на 3 очки.

Відеоогляд матчу Карпати – Лівий берег:

Діназ та Епіцентр є претендентами на підвищення у Першу лігу. Сьогодні вони зустрічались в очному бою, в якому перемогу здобула команда з Дунаївців. Долю матчу вирішив єдиний гол на старті першого тайму: подачу з лівого флангу чудово головою замкнув Немтінов.

Галицькі Карпати ж завітали в гості до Буковини. Поєдинок видався дуже непростим для обох колективів, але звитягу святкували господарі. Василь Палагнюк на 70-й хвилині виграв боротьбу у штрафному майданчику суперника і результативно пробив головою. Це був єдиний, але, як виявилось, переможний м'яч у зустрічі. Буковина зробила чудовий подарунок жителям Чернівців, які святкують день міста.

Вовчанськ не залишив живого місця на Енергії, забивши аж 4 м'ячі без відповіді, дубль до свого активу записав Пець. Чайка, хоч і пропустила першою від черкаського Дніпра, зуміла зібратись та вирвала звитягу з перевагою у два голи. Перемога в поєдинку з Тростянцем здобула результат, категорично протилежний її назві – все вирішив один влучний постріл.

Чернігів та вінницька Нива розійшлись сухою нічиєю, Балкани переграли Яруд, а протистояння аутсайдерів групи Б завершилось розгромною перемогою Реал Фарми над Сумами з рахунком 5:1, хет-триком відзначився Ігуменов. Андердоги групи А – АФСК Київ та Любомир – видали непоганий матч, але тріумфатором стала столична команда.

Турнірна таблиця Другої ліги