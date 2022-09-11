У неділю, 11 вересня, були зіграні два поєдинки 3-го туру чемпіонату України в Першій лізі. Рахунки і огляд матчів Прикарпаття – Нива і Карпати Львів – Буковина читайте на "Футбол 24".

Перша ліга А 2022/23, 3 тур

Прикарпаття – Нива Тернопіль – 1:0

Гол: Сондей, 54

Вилучення: Різник, 56 (Нива)

Карпати Львів – Буковина – 4:0

Голи: Тарануха, 4, Чачуа, 29, Кожанов, 55, Гакман, 90+1 (авт)

Нереалізований пенальті: Кожанов, 28

Недільну програму Першої ліги в Івано-Франківську відкрили місцеве Прикарпаття і тернопільська Нива, які у перших двох турах набрали по одному очку. Перший тайм гри завершився нулями, а на старті другої половини гри Іван Сондей вивів господарів вперед. Тут же Нива залишилася вдесятьох – Андрій Різник отримав другу жовту. Прикарпаття в більшості довело матч до перемоги, яка стала для івано-франківців першою в сезоні. У Ниви і надалі один бал.

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В іншому матчі львівські Карпати на стадіоні Україна приймали Буковину. "Леви" виграли обидва свої матчі, а чернівецька команда мала тільки один набраний бал. Вже на 4-й хвилині підопічні Тлумака забили. Тарануха отримав пас від Кожанова і пробив повз голкіпера. Палагнюк в середині першого тайму міг зрівнювати, але завадив Льопка, який у божевільному стрибку потягнув м'яч з-під поперечини.

На 28-й хвилині Карпати могли подвоїти свою перевагу. Господарі заробили право на пенальті, який не реалізував Кожанов. Задерейко потягнув удар капітана "зелено-білих". Але практично тут же Денис виправився, віддавши ідеальний пас на Чачуа, який забив у третьому матчі поспіль. 2:0 на 29-й хвилині. Перед самою перервою гості втратили ще один класний шанс забити. Львів'яни, на відміну від гравців Буковини, до своїх моментів поставилися відповідальніше.

У другому таймі господарі зміцнили перевагу, забивши третій гол. Денис Кожанов подав зі штрафного, а м'яч, нікого не зачепивши, влетів у дальній кут. Дмитро Махнєв дезорієнтував Антона Задерейка, який разом з м'ячем опинився в сітці.

Буковина мала нагоди скоротити відставання, але проти був Роман Льопка, який двічі парирував удари з кількох метрів. Натомість "леви" поставили переможну крапку в компенсований час. Чачуа був готовий замикати простріл Когута, але Гакман випередив його, зрізавши м'яч у власні ворота.

4:0 – Карпати здобули третю перемогу поспіль і обійшли Полісся, очоливши підгрупу А Першої ліги. У львів'ян 9 очок, у Буковини залишилось одне.

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