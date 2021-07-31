Карпати Львів дебютували у Другій лізі з розгромної перемоги – всі результати
У суботу, 31 липня, відбулися поєдинки 2-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".
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Друга ліга, 2 тур
Карпати Галич – Чайка – 1:0
Гол: Береза, 76
Вікторія – Кристал – 2:1
Голи: Шаврін, 23, 45 – Гливий, 25
Перемога – Полтава – 0:1
Гол: Копитов, 17
Суми – Яруд – 1:4
Голи: Асєєв, 22 – Дмитрієв, 50, Сандрак, 73, Корицький, 76, Мочевинський, 87
Буковина – Мункач – 0:1
Гол: Гірний, 89
Діназ – Дніпро Черкаси – 1:1
Голи: Чепурненко, 23 – Копил, 90+3
Карпати Львів – Рубікон – 3:0
Голи: Дударенко, 5, 46, Буднік, 53
Лівий Берег – Епіцентр – 4:0
Голи: Запорожан, 39 (пен), Карамушка, 87, Співаков, 90+3, Берко, 90+4
МФК Металург Запоріжжя – Нікополь – 3:0
Голи: Білоцерковець, 29, Шалфєєв, 53, Могильний, 64
Нива Вінниця – Любомир – 3:1
Голи: Маляренко, 35, Калітов, 55, Загорулько, 75 – Терещенко, 70
Реал Фарма – Миколаїв – 2:4
Голи: Нудний, 21, Плачков, 54 – Росляков, 27, Масалов, 48, Фальковський, 69, Голубка, 75 (пен)
Нереалізований пенальті: Нудний, 21
Скорук – Балкани – 0:2
Голи: Болокан, 4, Юречко, 85
Тростянець – Вовчанськ – 2:1
Голи: Сахнюк, 27, Сліпухін, 38 – Тепляков, 40
У стартовому матчі суботи Карпати Галич мінімально переграли Чайку. Єдиний гол у команді Любомира Вовчука забив Олег Береза, який розкішно виконав штрафний удар – м'яч влетів у ближню дев'ятку.
З таким же рахунком 1:0 Полтава обіграла Перемогу – щоправда, на виїзді. Вікторія здолала Кристал теж з перевагою в один гол – на дубль Шавріна одним забитим м'ячем відповів Гливий. А от Яруд у Сумах впевнено розібрався з однойменною командою – 4:1 на користь команди з Маріуполя.
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Львівські Карпати проводили свій дебютнийй поєдинок, адже перший тур пропускали. Гра проти Рубікона розпочалася вдало для команди Андрія Тлумака – вже на 5-й хвилині Олександр Дударенко завершив класну комбінацію "зелено-білих" та став автором першого офіційного гола Карпат. Денис Кожанов віддав на Євгена Будніка, а той зряче в дотик продовжив на Дударенка, який теж у дотик спрямував м'яч у сітку.
Одразу по перерві Дударенко оформив дубль, чітко пробивши в дальній кут після скидки Будніка. Незабаром забив і сам Євген – голкіпер Рубікона не зумів впоратися з гарматним ударом зі штрафного. Від його рук м'яч влетів у сітку. 3:0 – Карпати дебютують у Другій лізі з розгромної перемоги.
Серед інших результатів відзначимо виїзний тріумф Мункача над Буковиною. Єдиний гол закарпатці забили на 89-й хвилині не без допомоги рикошету.
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