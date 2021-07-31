У суботу, 31 липня, відбулися поєдинки 2-го туру чемпіонату України серед команд Другої ліги. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

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Друга ліга, 2 тур

Карпати Галич – Чайка – 1:0

Гол: Береза, 76

Вікторія – Кристал – 2:1

Голи: Шаврін, 23, 45 – Гливий, 25

Перемога – Полтава – 0:1

Гол: Копитов, 17

Суми – Яруд – 1:4

Голи: Асєєв, 22 – Дмитрієв, 50, Сандрак, 73, Корицький, 76, Мочевинський, 87

Буковина – Мункач – 0:1

Гол: Гірний, 89

Діназ – Дніпро Черкаси – 1:1

Голи: Чепурненко, 23 – Копил, 90+3

Карпати Львів – Рубікон – 3:0

Голи: Дударенко, 5, 46, Буднік, 53

Лівий Берег – Епіцентр – 4:0

Голи: Запорожан, 39 (пен), Карамушка, 87, Співаков, 90+3, Берко, 90+4

МФК Металург Запоріжжя – Нікополь – 3:0

Голи: Білоцерковець, 29, Шалфєєв, 53, Могильний, 64

Нива Вінниця – Любомир – 3:1

Голи: Маляренко, 35, Калітов, 55, Загорулько, 75 – Терещенко, 70

Реал Фарма – Миколаїв – 2:4

Голи: Нудний, 21, Плачков, 54 – Росляков, 27, Масалов, 48, Фальковський, 69, Голубка, 75 (пен)

Нереалізований пенальті: Нудний, 21

Скорук – Балкани – 0:2

Голи: Болокан, 4, Юречко, 85

Тростянець – Вовчанськ – 2:1

Голи: Сахнюк, 27, Сліпухін, 38 – Тепляков, 40

У стартовому матчі суботи Карпати Галич мінімально переграли Чайку. Єдиний гол у команді Любомира Вовчука забив Олег Береза, який розкішно виконав штрафний удар – м'яч влетів у ближню дев'ятку.

З таким же рахунком 1:0 Полтава обіграла Перемогу – щоправда, на виїзді. Вікторія здолала Кристал теж з перевагою в один гол – на дубль Шавріна одним забитим м'ячем відповів Гливий. А от Яруд у Сумах впевнено розібрався з однойменною командою – 4:1 на користь команди з Маріуполя.

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Львівські Карпати проводили свій дебютнийй поєдинок, адже перший тур пропускали. Гра проти Рубікона розпочалася вдало для команди Андрія Тлумака – вже на 5-й хвилині Олександр Дударенко завершив класну комбінацію "зелено-білих" та став автором першого офіційного гола Карпат. Денис Кожанов віддав на Євгена Будніка, а той зряче в дотик продовжив на Дударенка, який теж у дотик спрямував м'яч у сітку.

Одразу по перерві Дударенко оформив дубль, чітко пробивши в дальній кут після скидки Будніка. Незабаром забив і сам Євген – голкіпер Рубікона не зумів впоратися з гарматним ударом зі штрафного. Від його рук м'яч влетів у сітку. 3:0 – Карпати дебютують у Другій лізі з розгромної перемоги.

Серед інших результатів відзначимо виїзний тріумф Мункача над Буковиною. Єдиний гол закарпатці забили на 89-й хвилині не без допомоги рикошету.

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