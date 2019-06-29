Карпати і Минай розійшлися результативним миром у товариській грі

Матч між Карпатами і новачком Першої ліги завершився нічиєю 2:2.

Карпати – Минай – 2:2

Голи: Карпенко, 26 , гравець на перегляді, 28 – Пиняшко, 60, гравець на перегляді, 68

На перший тайм Карпати вийшли у такому складі: Пеньков, Прце, Веремієнко, Вакуленко, Мартінс, Бусько, Кльоц, Вербний, Гуцуляк, Карпенко та гравець на перегляді. Другий тайм: Кудрик, Сандохадзе, Прце, Вакуленко, Мартінс, Лях, Ді Франко, гравець на перегляді, Гуцуляк, Ременюк та Карпенко.

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У першій половині зустрічі на полі домінував представник еліти. Карпати змогли реалізувати два зі своїх багатьох гольових моментів. Спочатку "леви" піймали суперника на контратаці – Бусько віддав зручну передачу на вільного Карпенка, а той спокійно розібрався з голкіпером опонента. Через дві хвилини Карпати збільшили перевагу. Атаку правим флангом закінчив потенційний новачок команди, який скористався асистом Мартінса.

Після масових змін у перерві картина гри стала зовсім іншою. Минай захопив ініціативу і зміг викрутитися з непростого становища. В середині другої половини Пиняшко і гравець на перегляді шокували Карпати подвійним ударом. Два різні тайми принесли справедливий підсумок видовищної гри – 2:2.

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Нагадаємо, що команду із Закарпаття очолює екс-гравець "зелених" Василь Кобін. Не варто забувати і про спортивного директора Миная Михайла Кополовця, який також не чужий львівській публіці.