Головний тренер Карпат Владислав Лупашко задоволений прогресом Очеретька та хоче продовжити з ним співрацю, повідомляє Telegram-канал INSIDE UPL. Орендна угода 21-річного футболіста розрахована до кінця поточного сезону.

Карпати хочуть підписати ще одного гравця Руха – він вихованець Динамо

Зазначається, що фінансовий аспект матиме важливу роль у можливому повноцінному переході Очеретька до складу "зелено-білих". Варто відзначити, що статистичний портал Transfermarkt оцінює вартість хавека у 800 тисяч євро, проте Шахтар, імовірно, вимагатиме за свого вихованця більшу суму.

Наразі "гірники" не ухвалили рішення щодо майбутнього Очеретька, очікується, що гравець поїде на передсезонні збори з Шахтарем, де головний тренер команди Маріно Пушіч оцінить його перспективи.

До слова, Олег Очеретько перейшов до Карпат влітку 2024 року на правах оренди. У нинішньому сезоні 21-річний півзахисник провів 22 матчі за львів'ян, забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Шахтар розгромив ЛНЗ за 13 хвилин – Марлон долучився до трьох голів, оформивши дубль, Фесюн дебютував за "гірників"