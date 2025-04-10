Карпати зацікавлені у підписані 21-річного хавбека Євгенія Пастуха, повідомляє журналіст Ігор Циганик. Перехід молодого футболіста може відбутися влітку.

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Цікаво, що про трансфер Пастуха до львівського клубу повідомлялося ще взимку, проте гравець у підсумку залишився у Русі. Раніше Карпати підписали контракт з чотирма футболістами "жовто-чорних" – нападником Ігорем Краснопіром, захисником Олексієм Сичем, півзахисником Олегом Федором та вінгером Іллею Квасницею.

До слова, Євгеній Пастух є вихованцем київського Динамо, також він грав за юнацькі команди Карпат та Шахтаря. У нинішньому сезоні півзахисник провів 16 матчів за Рух та віддав 1 асист. Наразі "зелено-білі" посідають 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 33-ма очками.

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