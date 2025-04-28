Півзахисник Ілля Квасниця може вже влітку покинути Карпати, повідомляє журналіст Ігор Бурбас в ефірі свого YouTube-каналу.

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За інформацією джерела, 22-річний вінгер не вписується в тактичні плани головного тренера Карпат Владислава Лупашка, тому майже не отримує ігрової практики у львівському клубі.

Зазначається, що "леви" хочуть обміняти Квасницю на одного із двох якісних легіонерів, які нині виблискують в УПЛ. Перший кандидат – бразильський півзахисник Олександрії Хуан Безерра, якого "містяни" оцінюють щонайменше у 3 мільйони євро. Другий варіант – косовський хавбек ЛНЗ Мухарем Яшарі.

Нагадаємо, Квасниця перейшов у Карпати з Руха взимку 2025 року в рамках т. зв. "об'єднання клубів". За цей час зіграв за "зелено-білих" у 4 матчах (загалом 18 хвилин), в яких відзначився 1 асистом. Transfermarkt оцінює гравця у 3 млн євро.

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