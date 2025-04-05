Львівський клуб може підписати повноцінний контракт з орендованим хавбеком Бруніньйо.

Керівництво Карпат розглядає можливість викупу футболіста у бразильського Атлетіко Мінейро. У контракті 24-річного гравця прописана клаусула у розмірі близько одного мільйона доларів, повідомляє журналіст Віктор Вацко.

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Нагадаємо, Бруніньо перейшов до львівського клубу у вересні 2024 року. Оренда футболіста розрахована до червня 2025-го. У нинішньому сезоні бразилець провів 17 матчів у складі "зелено-білих", забив 7 голів та віддав 1 асист. Портал Transfermarkt оцінює вартість півзахисника у 800 тисяч євро.

До слова, наразі Карпати посідають 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ. У доробку підопічних Владислава Лупашка 32 залікові пункти.

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