"Перевезти Карпати Галич у Львів? Я багато думав. Ок, я втомився вже відбиватися від цих звинувачень. Хай це буде схема, але це точно не афера.

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Різниця колосальна. Тобі потрібно доїхати від точки А до точки Б. Ти можеш сісти в машину і поїхати. А можеш пройтися, сісти в тролейбус, потім на маршрутку і так далі, щоб заощадити 10 гривень. Це схема, як обійти проблему, що тобі дорого добиратися.

А у Карпат яка афера? Якщо прийдуть гроші за Карраскаля, а я або Смалійчук, або ще хтось виведемо ці гроші на свої рахунки, поїдемо на Мальдіви, будемо попивати там і курити сигари, ти скажеш, що я аферист. Всі скажуть, я сам скажу: "Привіт, чуваки. Я – аферист".

Тут немає ніякої афери, немає ніякої вигоди. Ми хочемо врятувати той бренд, який є. Найпростіше було прийти, створити Карпати-1963, забити на старі борги і з нуля рипатися, потихеньку вилазити. Це економніше, менше гемору, більше позитиву. Але ми так не хочемо, не знаю, наскільки Смалійчук, але мені цей бренд дорогий з 13 років. Ми намагаємося цей бренд якось врятувати і шукаємо способи, як це зробити", – сказав Сергій Болотніков в ефірі Yotube-каналу Бомбардир.

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