Вже екс-захисник Нимме Калью Андрій Маркович близький до переходу у львівські Карпати.

Карпати мають домовленість щодо переходу Андрія Марковича, повідомляє meta-ratings.

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Захисник приєднається до львів'ян 1 лютого. За інформацією Transfermarkt, Маркович наразі перебуває без клубу. "Леви" ж вийдуть з відпустки 20 січня, а на зборах у Туреччині поміряються силами з Альянсом та Маріуполем.

Додамо, що Маркович вже має досвід виступів за Карпати (2013-2017 роки). Також він встиг пограти за білоруський Нафтан, Рух, а останнім його клубом став естонський Нимме Калью.

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