Карпати – Динамо: анонс матчу УПЛ

Карпати відкривають сезон у Львові матчем проти київського Динамо. Анонс та прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Початок о 19:00, телетрансляція на каналі "УНІАН" або на каналі "Футбол 1". Арбітр – Віктор Копієвський (Кропивницький)

Перш ніж перейти до опису підготовки команд до сезону, їх плюсів, мінусів та перспектив, слід приділити увагу черговому цирку в українському футболі. Карпати, які голосували за єдиний пул, вчора несподівано прийняли рішення вийти з нього, підписавши контракт з "плюсами". Це може поставити легітимність голосування за пул під сумнів, але прямо зараз головним питанням є трансляція матчу з Динамо – він стоїть як у сітці "Футболів", так і в програмі "УНІАН". Схоже, битві команд на полі передуватиме битва трансляторів, тож краще не чекати на розв'язку по ТБ, а приходити на стадіон.

Статистика протистояння Карпат проти Динамо

Всього: 57 матчів, 6 перемог Карпат, 11 нічиїх, 40 перемог Динамо, різниця м’ячів 36-105.

У Прем’єр-лізі: 50 матчів (+6, =11, -33, 35-94)

Карпати перед початком минулих сезонів регулярно називали претендентом на Лігу Європи, однак потім, ближче до зими, починалася боротьба за виживання. В цьому році завищених очікувань ніхто не дасть, а от друга шістка цілком вірогідна – львів'яни провели аж занадто масштабну чистку складу, компенсувавши втрати не набагато сильнішими виконавцями. Втім, в рамках УПЛ подібні перестановки не виглядають особливо критично. У конкурентів почасти не вистачає гравців на лаву запасних, а тут цілу трансферну кампанію провели – гріх скаржитись.

З плюсів нових Карпат можна виділити непогану оборону. В шести матчах на зборах львів'яни пропустили всього два голи – від Шевардені (перемога 2:1) та Колоса (поразка 1:0). Результативність була високою лише на початку міжсезоння, а от в останніх чотирьох матчах підопічні Олександра Чижевського забили лише чотири м'ячі. Втім, варто розуміти, що це не далеко не показник сили команди, адже на зборах ніхто не грає на результат.

Попередній матч Карпат проти Динамо

08.12.2018. 18-й тур чемпіонату України-2018/2019

Карпати – Динамо – 0:4.

Голи: 0:1 – В. Циганков (28), 0:2 – В. Циганков (49), 0:3 – Б. Вербич (60), 0:4 – В. Циганков (90+1).

Ще одне питання, яке постає перед Карпатами у сезоні – скільки тренерів вони змінять? У минулому році Олега Бойчишина зняли з посади вже у серпні, хоча в нього був непоганий досвід роботи з доволі сильним колективом – що ж тоді буде з Олександром Чижевським при його незіграній основі? Можливо, матч проти Динамо серйозно вплине на загальну кількість наставників протягом сезону, адже в разі хорошої гри знімати діючого коуча настільки рано не буде сенсу (або приводу). Хоча, ми говоримо про Карпати, де можливо все.

Динамо перед початком сезону отримало непогану розминку в Суперкубку, де несподівано вдалося переграти Шахтар. Футбольні вболівальники та експерти так і не визначились, чого в тому успіху було більше – перемоги "динамівців" чи поразки "гірників"? Схоже, було і те, й інше: кияни проявили гарний функціональний стан, непогано працювали у перехідних фазах і прекрасно використали помилки, а Олександр Хацкевич ще й вразив вдалими замінами – донетчани ж перестріляли суперника по ударах та виглядали організованіше, однак швидко "підсіли" у фізиці й припустилися дитячих помилок.

Найкращі бомбардири протистояння Карпат і Динамо

Карпати: Батиста – 3, Іван Гецко – 2, Леонід Ковель – 2, Сергій Мізін – 2, Андрій Покладок – 2, Мар’ян Швед – 2.

Динамо: Максим Шацьких – 7, Ісмаель Бангура – 6, Віктор Циганков – 6, Сергій Ребров – 5, Валентин Белькевич – 4, Горан Гавранчич – 4, Олег Гусев – 4, Браун Ідейє – 4, Віктор Леоненко – 4, Андрій Ярмоленко – 4.



У Прем’єр-лізі

Карпати: Батиста – 3, Іван Гецко – 2, Леонід Ковель – 2, Сергій Мізін – 2, Андрій Покладок – 2, Мар’ян Швед – 2.

Динамо: Максим Шацьких – 7, Ісмаель Бангура – 6, Віктор Циганков – 6, Сергій Ребров – 5, Браун Ідейє – 4, Андрій Ярмоленко – 4.

Загалом Класичне виявило форсовану підготовку Динамо під кваліфікацією ЛЧ, однак якість даного компоненту може бути підірвана не дуже вдалими зборами. Половину міжсезоння через травми пропустили Вербіч, Соль та Дуелунд, в жодному поєдинку не зіграв Віктор Циганков, а головний тренер при цьому скаржився на якість полів – вони були або занадто политі, або занадто сухі. Як наслідок, чогось нового у грі "динамівців" під час підготовки так і не було помічено – власне, і Суперкубок мало чим відрізнявся від традиційних матчів команди Хацкевича.

З плюсів слід виділити гру киян в обороні. На зборах вони кілька разів допускали фейли, однак загалом це було вкрай переконливо. Особливо виділяється Бурда, який у матчі проти Шахтаря примудрився стати найкращим футболістом за індексом Instat. Ще одним плюсом можна назвати появу чистого опорника Кадірі – він дуже круто відбирає, хоча внаслідок проблем при передачах ганець поки що виглядає опцією, а не основним варіантом у центр поля. Те ж саме можна сказати про Караваєва, який не може бути заміною Циганкова в плані креативу, однак зі своєю працездатністю серйозно допоможе в УПЛ та при ротації.

Кадрова ситуація

У Карпат передбачити стартовий склад на Динамо непросто. Практично зі 100-відсотковою вірогідністю не зіграє Крістіан Понде, однак точно готовий вийти Олексій Гуцуляк – універсал встиг відновитися від травми. У воротах явно награвався Підківка, оборона та напад також вгадуються, а от комбінації в середній лінії можливі всілякі.

У Динамо головна проблема – травми. Дуже сумнівно, що на полі з'являться Фран Соль та Міккель Дуелунд, які пропускали Суперкубок через травми. Існують серйозні питання по Віктору Циганкову, який вже давно працює у загальній групі, однак має обмеження по тренувальному процесу. Він також не грав із Шахтарем, але готувався до Карпат. Обережному Хацкевичу більш притаманним здається рішення поберегти капітана – попереду Брюгге. Також можуть надати відпочинок Вербічу, який поки не готовий грати 90 хвилин.

Орієнтовні склади на матч Карпати – Динамо

Карпати: Підківка – Мартінс, Вакуленко, Ковтун, Якімець – Вербний, Кльоц – Ді Франко, Ременюк, Гуцуляк – Карпенко

Динамо: Бойко – Кендзьора, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелєв, Буяльський – Караваєв, Шепелєв, Де Пена – Бєсєдін

"Родзинки" матчу:

– Динамівці не знають поразок у Прем’єр-лізі з 3 грудня минулого року впродовж 16-ти ігор: +12=4.

– Домашня безвиграшна серія Карпат у зустрічах з Динамо триває 9 ігор: =2-7.

– 35-й гол в Чемпіонатах може забити Віктор Циганков (Динамо).

Прогноз Футбол 24 – 1:2

Варіантів розвитку цього матчу багато. В будь-якому з них "леви" повинні бути надзвичайно вмотивованими – атмосфера свята відкриття сезону на рідному стадіоні повинна цьому сприяти. Далі все залежить від форми киян: вони ще не вийшли на пік форми й мають купу травмованих, тому цілком можуть "підсісти" у фізичному плані – втім, їх підготовка явно сильніша, ніж у інших команд УПЛ. Ймовірно, останній фактор разом з незіграністю львів'ян і принесе Динамо перемогу, однак простою вона точно не буде.