Карпати зуміли повести в рахунку на 24-й хвилині. Після навісу з лівого штрафного захисники Динамо хаотично відбились, Бражко виніс м'яч, але прямо на ногу Пабло Альваресу. Удар в нижній кут – 1:0! Через 3 хвилини "леви" подвоїли перевагу. Костенко легко проскочив Бражка на фланзі і прострілив, Краснопір зумів п'яткою продовжити передачу, а Бруніньйо випередив усіх – 2:0!

Динамо втратило очки з Карпатами після феєричного камбеку в матчі УПЛ – дублі Караваєва і Піхальонка нівельовані на 90+4

Динамо до перерви відквитало один м'яч – Караваєв на ближній стійці замкнув навіс Піхальонка з кутового. А на старті другої половини кияни не лише зрівняли рахунок, а й вийшли вперед. Спочатку Шапаренко віддав на Волошина праворуч, отримав пас у відповідь в штрафному і пробив у дотик – 2:2! А за 2 хвилини знову спрацювала зв'язка Піхальонка та Караваєва – перший навісив з кутового, а другий, тепер уже ногою, забив! Гра могла завершитись перемогою Динамо, але Карпати вирвали нічию на 90+3 хвилині. Після затяжної атаки і невпевненої гри Моргуна на виході Бражко головою здійснив сейв після потужного удару. М'яч відлетів до Бруніньйо на лівий фланг, той віддав на Мірошніченка, який зважився на дальній удар. Моргун не встиг повернутись на позицію і пропустив у ближній кут – 3:3!