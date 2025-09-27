Карпати та Динамо зустрінуться вже незабаром у матчі 7-го туру УПЛ. Стартові склади команд та де дивитись гру дізнайтесь з цієї новини на "Футбол 24".

Матч Карпати – Динамо Київ розпочнеться вже о 18:00 за київським часом. У складі киян знову відзначимо появу Моргуна на воротах замість Нещерета, а також відсутність в основі Ярмоленка та Буяльського.

Карпати – Динамо: анонс матчу УПЛ

Де дивитись гру Карпати – Динамо? Поєдинок уже звично транслюватиме УПЛ ТБ – канал доступний на MEGOGO, Setanta Sports та Київстар ТБ.

Стартовий склад Карпат: Домчак – Полегенько, Бабогло, Жан Педросо, Мірошніченко – Альварес, Чачуа, Брунінью – Пауло Вітор, Краснопір, Костенко.

Стартовий склад Динамо: Моргун – Караваєв, Біловар, Тіаре, Дубінчак – Бражко – Волошин, Піхальонок, Шапаренко, Огундана – Бленуце.