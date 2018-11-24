Карпати – Десна – 0:2 – відео голів

Десна впевнено перемогла Карпати (2:0) у 16-му турі УПЛ. Дивіться відео голів Карпати – Десна.

Україна. УПЛ, 16 тур

Карпати – Десна – 0:2

Голи: Філіппов, 27, Старенький, 43

Вилучення: Бородай, 51 (К)

Карпати поступилися Десні та продовжили антирекордну домашню серію поразок в УПЛ

Команди досить спокійно розпочали матч. Але гості швидко забрали ініціативу та відкрили рахунок рахунок завдяки влучному удару Філіпова.

Десна контролювала ситуацію, спроби "левів" відігратися були безуспішними. Ще до свистка на перерву у ворота господарів влетів другий м'яч.

Карпати зазнали 5-ої поспіль домашньої поразки в УПЛ – антирекордна серія клубу. Львів'яни з 16-ма пунктами залишилися на 9-й сходинці.

Відео гола Філіпова

Відео гола Старенького