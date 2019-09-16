"Карпати дали мені все, а я їм нічого", – Підківка висловив задоволення від повернення у рідний клуб

Голкіпер львівських Карпат Роман Підківка поділився своїми враженнями після переможного матчу з Ворсклою (2:1) та розповів, як почувається після повернення до рідної команди.

"Емоції після матчу виключно позитивні, адже давно не перемагали у Львові. Дуже хотіли порадувати своїх відданих вболівальників хорошою грою та вдалим результатом. Незважаючи на те, що перший тайм ми програли, у роздягальні поговорили з хлопцями, отримали настанови від тренерів. Була впевненість, що ми точно не програємо у цьому матчі.

Санжар зізнався, як мотивував гравців Карпат на перемогу у матчі з Ворсклою

Я дуже щасливий повернутись до Львова, до рідних Карпат! Адже деколи навіть було відчуття, що я неправильно вчинив, перейшовши свого часу до київського Арсенала. Карпати – моя рідна команда, вона мені дала все, а я їй на той час – нічого. Тому дуже задоволений і вдвічі вмотивований після повернення додому", – розповів Підківка в інтерв’ю інформаційному центру ФК Карпати.

Нагадаємо, Підківка – вихованець Карпат. Взимку цього року 24-річний голкіпер покинув "левів" та перебрався в Арсенал-Київ, де зіграв 14 матчів, пропустив 22 голи та тричі відстояв "на нуль". Влітку голкіпер повернувся у свою рідну команду.

"Я не поважав би самого себе, якби після такого залишився". Чому Олександр Чижевський покинув Карпати