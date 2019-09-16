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"Карпати дали мені все, а я їм нічого", – Підківка висловив задоволення від повернення у рідний клуб

16 вересня 23:05 136 Читать на русском
"Карпати дали мені все, а я їм нічого", – Підківка висловив задоволення від повернення у рідний клуб
Роман Підківка / ФК Карпати

Голкіпер львівських Карпат Роман Підківка поділився своїми враженнями після переможного матчу з Ворсклою (2:1) та розповів, як почувається після повернення до рідної команди.

70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс
 
Володимир Баєнко 41’
41’ Володимир Баєнко
70’ Крістіан Понде
80’ Марвін Мартінс

"Емоції після матчу виключно позитивні, адже давно не перемагали у Львові. Дуже хотіли порадувати своїх відданих вболівальників хорошою грою та вдалим результатом. Незважаючи на те, що перший тайм ми програли, у роздягальні поговорили з хлопцями, отримали настанови від тренерів. Була впевненість, що ми точно не програємо у цьому матчі.

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Я дуже щасливий повернутись до Львова, до рідних Карпат! Адже деколи навіть було відчуття, що я неправильно вчинив, перейшовши свого часу до київського Арсенала. Карпати – моя рідна команда, вона мені дала все, а я їй на той час – нічого. Тому дуже задоволений і вдвічі вмотивований після повернення додому", – розповів Підківка в інтерв’ю інформаційному центру ФК Карпати.

Нагадаємо, Підківка – вихованець Карпат. Взимку цього року 24-річний голкіпер покинув "левів" та перебрався в Арсенал-Київ, де зіграв 14 матчів, пропустив 22 голи та тричі відстояв "на нуль". Влітку голкіпер повернувся у свою рідну команду.

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Карпати - Ворскла Роман Підківка Роман Підківка Ворскла Ворскла Карпати Карпати
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