Карпати частково погасили заборгованість перед футболістами за два місяці, – ЗМІ

Керівництво "левів" потроху розраховується з боргами перед своїми футболістами.

"У Карпатах виплатили частину зарплат навіть за березень-квітень. Але незначну частину, більше, мабуть, не заплатять, бо в ці місяці карантинили.

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Пообіцяли, що фінансова ситуація налагодиться. З футболістами грошові справи вирішують індивідуально", – повідомило видання "Спортивка" на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

До слова, раніше ЗМІ повідомляли про заборгованість у львівському клубі – керівництво "зелено-білих" не виплачувало гравцям зарплатню протягом 4,5 місяців.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Карпати перебувають на останній сходинці турнірної таблиці.

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