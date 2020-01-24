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"Карпати були, є і будуть – їм треба допомогти, а не ставити підніжку": Садовий закликав депутатів підтримати клуб

12:38 577 Читать на русском
"Карпати були, є і будуть – їм треба допомогти, а не ставити підніжку": Садовий закликав депутатів підтримати клуб
Ростислав Ящишин та Андрій Садовий / ФК Карпати

Міський голова Львова Андрій Садовий вважає, що депутати міської ради повинні повторно розглянути питання щодо передачі Карпатам у користування земельної ділянки біля стадіону Україна.

Нагадаємо, вчора депутати міської ради Львова відмовилися надати Карпатам у довготривалу оренду землю навколо стадіону Україна на пільгових умовах. За це рішення проголосували лише 18 депутатів. Дане рішення може стати визначальним для майбутнього львівського клубу. Виконавчий директор Карпат Ростислав Ящишин звинуватив президента Руха Григорія Козловського в агітації депутатів проти "зелено-білих".

Мер Львова Андрій Садовий на сьогоднішньому засіданні Виконавчого комітету міськради наголосив, що Карпати потребують підтримки у вигляді надання в користування земельної ділянки біля стадіону. Міський голова пропонує знову розглянути дане питання на сесії міськради.

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"Я дуже збентежений щодо голосування для закріплення земельної ділянки за футбольним клубом Карпати. Дуже неприємно, що вчора не вистачило голосів, і це питання не було проголосоване. Можна багато різного говорити, але Карпати – це наша футбольна команда, вони грали на цьому стадіоні і будуть грати завжди. І сьогодні, коли там непроста ситуація, їм треба допомогти, а не ставити підніжку. Я вважаю, що це прикре непорозуміння.

Я б просив, щоб ми це питання однозначно пропонували до розгляду на наступному пленарному засіданні, хоча потрібно буде 2/3 голосів, щоб знову включити його. ФК Карпати має бажання займатися реконструкцією – ми підтримуємо, тому що це наш футбольний клуб. Багато футбольних клубів з’являються і зникають. А Карпати були, є і будуть", – передає слова Садового офіційний сайт Львівської міської ради.

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Україна Карпати Карпати Андрій Садовий
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