"Якщо взяти у загальному нашу карпатівську історію, то маємо розуміти, що повинен пройти певний час. Команда здіймається на ноги, відновлюється та рухається вперед. Два роки тому ми взагалі перебували серед аматорів. Тоді у нас не було нічого: ні стадіону, ні бази, ні школи – усе зникло.

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Ми розпочали з нуля завдяки нашим вболівальникам, які передали нам герб. Вдячний за те, що ви у нас повірили в той момент. Адже тоді не було зрозуміло, що і як відбуватиметься. Зараз будується база в Бартатові, ми почуваємося професіональним клубом. Не можна бігти швидше, ніж ми йдемо. Потрібно терпіння.

Ми повинні розуміти, що ми не мали нічого, а зараз маємо шанс вийти в УПЛ. Скільки б у нас не було очок – шанси є! Якщо все буде добре, то влітку команда повинна вже переїхати на нову базу в Бартатові. У нас є два завдання: вийти в УПЛ та переїхати на базу.

Зараз в Україні триває війна, ми це все розуміємо. Завдяки тому, що наша країна об’єдналася, ми розуміємо, що ми готові за неї битися та воювати. Схожа ситуація і в нашій історії. Ми перемогли вже тому, що підняли Карпати та не дали їм зникнути. Якщо б ми цього не зробили, то Карпат не існувало б.

Зараз ми перебуваємо за пів кроку до тієї мети, до якої прагнемо. Але не думайте, що через рік ми гратимемо у Лізі чемпіонів. Команда має стати на ноги, зробити певні кроки, побудувати інфраструктуру тощо. А це робиться не за одну годину та не за один день. Я розумію, що ми всі хочемо бути в Лізі чемпіонів, і я також цього бажаю. Ми там будемо, тільки треба, щоб пройшов певний час", – цитує Тлумака офіційний сайт Карпат.

Нагадаємо, "зелено-білі" фінішували на другому місці Групи А у Першій лізі. Від зони прямого виходу в УПЛ Карпати відстають на 10 очок, від зони перехідних матчів – на 2.

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