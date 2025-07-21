Паулу Вітор може стати гравцем Карпат уже найближчим часом, стверджує ТаТоТаке.

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Зазначається, що "леви" підпишуть бразильця на правах оренди з опцією викупу. Цікаво, що Вітор виходив на поле у складі Портімоненсе із капітанською пов'язкою. 26-річний гравець виступає на позиції лівого вінгера, але може зіграти і на правому краю атаки.

До слова, Паулу Вітор зіграв у 26 матчах за Портімоненсе у минулому сезоні, в яких відзначився 9 голами та 2 асистами. Він є вихованцем Васку да Гама, також встиг пограти в Іспанії – Альбасете, Марбелья, Вальядолід Б. Transfermarkt оцінює Вітора у 550 тисяч євро.

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