"Зелено-білі" у матчі проти Руха можуть розраховувати на вінгера Іллю Квасницю та півзахисника Олега Федора, які виступають за Карпати на правах оренди, повідомляє Sport.ua.

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Згідно з умов угоди, цим футболістам не забороняється грати проти команди, якій вони належать. Поєдинок 25-го туру української Прем'єр-ліги Карпати – Рух відбудеться 19-го квітня, початок матчу – о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, Олег Федор та Ілля Квасниця перейшли до Карпат у січні після домовленості про об'єнання зусиль двох львівських клубів. У нинішньому сезоні Квасниця та Федор провели в складі "зелено-білих", відповідно, 2 і 3 поєдинки, результативними діями не відзначались.

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