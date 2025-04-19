Карпати повели в рахунку на 20-й хвилині. Після навісу з правого флангу Ігор Невеш в дотик скинув на Бруніньйо, а той пробив у ближній кут – 1:0! Через 5 хвилин бразильський форвард міг забити і сам, але не зміг перекинути Ледвія. Бруніньйо ледь не створив шедевральний асист, в дотик через себе віддавши на Очеретька, але той не зміг пробити повз воротаря.

Карпати впевнено перемогли Рух у львівському дербі – дебютний гол Невеша наблизив "левів" до зони єврокубків

На перерву команди пішли за рахунку 2:0. Після розіграшу кутового від ноги Стецькова м'яч полетів у поперечку, від якої опустився вниз – Невеш з метра відкрив лік своїм голам в УПЛ. У другому таймі після розіграшу кутового Підгурський зрізав м'яч у власні ворота – 3:0! Рух відквитав один м'яч, Пастух розмочив рахунок, але на більше "жовто-чорних" не вистачило.