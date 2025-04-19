"Зелено-білі" взяли активний старт, створивши перспективний момент вже на 5-й хвилині. Відзначитись міг Полегенько, який підхопив відскок після навісу Шаха, однак м'яч полетів вище воріт. Значно гостріше було на 15-й хвилині, коли Бруніньйо виконав подачу-удар в район дальньої стійки – сфера закрутилась у ворота, однак Ледвій врятував Рух!

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Втім, ще через п'ять хвилин "жовто-чорним" таки довелося розігрувати з центру поля. Карпати відкрили рахунок внаслідок подачі Полегенька, яку Невеш ідеально скинув під удар Бруніньйо – бразилець з близької відстані впевнено прошив голкіпера. 1:0!

На 25-й хвилині Невеш міг оформити гол+пас, скориставшись невдалим пасом назад від Алмазбекова. Ігор вилетів віч-на-віч з Ледвієм і спробував його перекинути. Дмитро виграв дуель у нападника, після чого Карпати взяли деяку паузу в загостреннях. Вони володіли ініціативою, однак небезпеки біля воріт Руха не виникало аж до 45-ї хвилини.

А потім стався кутовий, який подвоїв перевагу "левів". Бабогло підрізав навіс на дальню стійку, а Стецьков влучно підставив ногу в боротьбі – від неї м'яч зрикошетив у поперечку, а потім і в Невеша. Так Ігор забив свій дебютний гол за Карпати! Основному форварду "зелено-білих" знадобилося аж 25 матчів.

Команди відправились відпочивати за рахунку 2:0 на користь підопічних Владислава Лупашка. Рух нічого цікавого у першому таймі створити не зміг – згадати можна хіба що дальній постріл Алмазбекова з лету, який не був точним. Команда Віталія Пономарьова завдала втричі менше ударів, лишень раз влучивши у площину.

На старті другого тайму рухівці спробували відродити інтригу, інтенсивно пресингуючи й намагаючись частіше бити по воротах. На 54-й хвилині тиск вилився у відбирання й контратаку 3-в-2 – у її завершенні Пастух скинув м'яч на лівий край штрафного, а свіжий Руніч опинився перед Кінарейкіним. Кут був гострим, тож голкіпер спокійно парирував удар Василя під ближню.

На 59-й же хвилині Карабін підхопив відскок після прострілу й вгатив з околиць воротарського майданчика. Позиція була незручною, тож подальший постріл промайнув повз ближню дев'ятку. А ще пригадується кутовий з подачею на лінію півкола, звідки пробивав Підгурський – неточно.

Поступово агресія Руха зійшла нанівець. Вже із 60-х хвилин Карпати відновили контроль над грою, а на 73-й "леви" ще й влаштували розгром. Подача з кутового на ближню стійку продовжилась замиканням Чачуа та рикошетом від Підгурського, внаслідок якого м'яч залетів у ворота – 3:0! Це був автогол опорника "жовто-чорних".

Рух зумів лишень розмочити рахунок, причому теж після корнера. Пастух пробив головою після навісу Карабіна, а Кінарейкін незграбно впустив м'яч у ворота. Схоже, він так і не вирішив, ловити м'яч чи парирувати. 3:1!

Карпати перемагають в обох львівських дербі у чемпіонаті й набирають 39 очок. До четвертої позиції – тобто до зони єврокубків – бракує всього двох залікових балів, але там засіло Полісся. Житомиряни зіграють свій матч у турі трохи згодом. Рух залишається дев'ятим.

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