Львівське дербі повернулось до УПЛ. Раніше у них завжди був багатший і амбіційніший фаворит з більшою фанатською базою, однак повернення Карпат подарувало місту протистояння двох рівних мастодонтів. Обидва мали потужний склад, обидва претендували на єврокубки – і обидва мали складні історичні взаємовідносини.

Карпати – Рух: відомо, чи зіграють екс-гравці "жовто-чорних" у львівському дербі

Два осінніх поєдинки між "зелено-білими" і "жовто-чорними" не потішили великою кількістю моментів, та і рівень гри був невисоким. Але ж залишався дух дербі! А потім сталося новорічне "об'єднання", яке вилилось у перехід чотирьох лідерів Руха до табору Карпат – прямо зараз воно справило дуже негативний вплив на протистояння.

Віталій Пономарьов втратив найкращих футболістів, внаслідок чого переміг лишень у двох матчах з восьми, а його підопічні забили всього три голи. Найкращі футболісти, своєю чергою, не стали основними в Карпатах – хтось швидко травмувався (Сич), хтось пропустив збори (Квасниця), а комусь банально не довіряють (Краснопір, Федор).

При цьому Владиславу Лупашко слід якось інтегрувати цих гравців у загальну систему, і він чесно намагався в перших турах – виходило так собі. Зрештою, великий удар отримали вболівальники, адже осіннього духу дербі вже немає. Рух сам публічно визнав себе "молодшим братом" Карпат, а в таблиці "жовто-чорні" не конкурують за місце в єврокубках.

Врятувати дербі міг би хороший футбол, але і тут галичани підводять. Не можна сказати, що тренери чи футболісти не стараються – якщо вдатись у детальний аналіз, то стане зрозуміло, як багато корисної роботи вони виконують. От тільки радикального покращення гри навесні не сталося.

Про Рух вже було сказано вище, однак і Карпати розчаровують. У семи турах "леви" здобули всього три перемоги, плюс зачепились за нічию з Шахтарем і Поліссям. Ніби й непогано, але розгром Чорноморця був подарований одеськими захисниками – а так "моряки" грали краще (особливо до перерви). З Інгульцем та проти житомирян було створено небагато моментів, а у Полтаві їх не було взагалі.

Від підопічних Владислава Лупашка явно очікують більшого. Поки що в футболі "зелено-білих" більше індивідуальних перфомансів, ніж командних – зокрема, вони дуже залежні від настрою Бруніньйо. Втім, у першому сезоні після повернення в УПЛ проблеми зрозуміти можна, та і кадрова ситуація навесні залишається непростою (особливо на флангах оборони).

По-справжньому питати з Карпат треба питати вже влітку, якщо не восени. А поки що "леви" підходять до зустрічі з Рухом в статусі безумовного фаворита. Коментатор Дмитро Шпірко заявив, що серед футболістів "жовто-чорних" є відчутна емоційна зарядженість на багатшого сусіда – будемо сподіватись, що вони все ж врятує дух львівського дербі.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сич, Булеза – Клайвер, Сапуга

Дискваліфіковані: Костенко (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Рух

Карпати: Кінарейкін – Полегенько, Педрозу, Бабогло, Мірошніченко – Альварес – Підлепенець, Очеретько, Чачуа, Брунінью – Невес

Рух: Ледвій – Роман Слюбик, Дідик, Лях – Підгурський – Карабін, Едсон, Слюсар, Руніч – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – нічия або перемога Карпат, буде хоча б один гол

Важко робити прогноз на цей матч, враховуючи нестабільність обох колективів. Навіть результативність спрогнозувати важко, але голи таки будуть. Бодай один.

Більше шансів на перемогу мають Карпати, однак Руху цілком до снаги "засушити" зустріч. Схоже, все вирішить рандом. Точно не віриться у поразку "зелено-білих".

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