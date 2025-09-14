У рамках 5-го туру УПЛ 2025/26 Карпати приймають Полтаву, Кривбас зіграє з Поліссям, а Зоря – з Колосом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Карпати – Полтава

Важко повірити, але Карпати досі не виграли жодного матчу в чемпіонаті. Після безапеляційної поразки від Полісся "леви" розписали три нічиї – феєричні 3:3 з Шахтарем, спокійні 1:1 з Колосом і героїчні 2:2 з Кудрівкою у меншості (після несправедливого вилучення). Результати відверто непогані, а кількість подарованих емоцій просто шалена.

Єзерський розповів, чому припинив співпрацю з Карпатами: "Так довго не могло тривати"

За очікуваними очками підопічні Владислава Лупашка тримаються шостими, награвши на 6,5 очікуваних забитих і пропущених голів. Частина реальних пропущених була привезена самим собі, однак все це не має значення – важлива тільки відсутність перемог і 16 місце в турнірній таблиці. Очевидно що так триватиме недовго й Карпати підтягнуться вгору, але починати потрібно вже зараз. Без варіантів.

Полтава здається зручним суперником для здобуття першої перемоги. Дебютант УПЛ зазнав поразок у трьох з чотирьох поєдинків, причому команда пропускала все більше голів – два від Руха, три від Кудрівки й чотири від Зорі. Перші дві невдачі можна списати на суддівські помилки, які зламали непогану гру, однак винос від луганців стався без шансів.

Втім, Карпатам не слід недооцінювати новачків. Полтава до останнього туру давала бій усім, почасти виглядаючи краще за суперника, а Верес взагалі вдалося переграти – нехай і не без фарту в останні півгодини. Особливо виділяється Веремієнко (чемпіон світу, між іншим), який небезпечний на стандартах і дуже надійний позаду. Також добре зарекомендували себе опорник Плахтир, фулбек Бужин і центрбек Підлепич.

Кадрова ситуація

Травмовані: Стецьков, Булеза, Сич – Кобзар, Щербак, Даниленко, Коцюмака

Дискваліфіковані: Бабогло (Карпати)

Орієнтовні склади на матч Карпати – Полтава

Карпати: Домчак – Полегенько, Адамюк, Педрозу, Мірошніченко – Альварес – Вітор, Чачуа, Брунінью, Шах – Краснопір

Полтава: Восконян – Бужин, Веремієнко, Підлепич, Кононов – Місюра, Плахтир – Одарюк, Хахльов, Галенков – Вівдич

Прогноз "Футбол 24" – перемога Карпат, "леви" заб'ють не менше двох голів

Карпати – безумовні фаворити протистояння. Львів'яни нарешті повернуться на "Україну", яка гнатиме команду вперед. "Зелено-білим" потрібна тільки перемога, а кадрові ресурси й тактичні можливості незрівнянні з потенціалом Полтави.

Все вказує на тріумф господарів, причому "леви" повинні забити не менше двох голів. Вони і самі відзначаються пристойною результативністю, і суперник пропускає багато. Звісно, у контексті УПЛ попередні матчі не мають значення для прогнозування, однак Карпати здаються занадто сильними для Полтави.

Кривбас – Полісся

Можливо, центральний матч у всьому турі. Він цікавий і через особливості гри команд, і через кадрове наповнення. Кривбас, наприклад, здивував грою з високою лінією оборони в перших трьох турах – підопічні Патріка Ван Леувена копіпастили Барселону разом з її ж проблемами в захисті. Криворіжці лідирували в УПЛ за кількістю офсайдів для суперників, але все одно отримували купу моментів з частими виходами віч-на-віч.

У поєдинку з Колосом ідея не спрацювала взагалі, але Металіст 1925 і Зорю команда переграла, забивши 5 голів. Щоправда, харків'яни і луганці створили шалену кількість моментів (чого не скажеш про Кривбас) – битва з "чорно-білими" стала квінтесенцією в плані отриманих виходів сам на сам із Кемкіним. Тренерський штаб був настільки вражений, що у переможній зустрічі з Оболонню відмовився від настільки сміливої гри захисників.

Загалом же криворіжці лідирують за оверперформансом у чемпіонаті. Вони пропустили на 3,8 голів менше, ніж мали – і забили на 2,5 більше. Такі цифри стали можливими завдяки прекрасній реалізації, хорошій грі Твердохліба і Задераки, а також гігантській кількості сейвів Кемкіна.

Полісся ж посилило голкіперську позицію супертрансфером за мірилами УПЛ – точніше, суперорендою. До України після шести місяців у Саудівській Аравії повернувся Бущан, який точно видавить із клубу Волинця або Кудрика. Можливо, Георгій вже сьогодні займе місце у воротах житомирян. Крім того, "вовки" орендували Брагару й підписали Шепелєва, які добре знайомі Руслану Ротаню по молодіжці та Олександрії.

Перемога потрібна Поліссю за будь-яку ціну, адже команда не знала їх протягом шести матчів у всіх турнірах. Причому усі шість завершились поразками. У чемпіонаті довелося зустрітись з Динамо, Колосом і ЛНЗ – це дуже серйозні суперники, однак при своїх ресурсах колектив не мав право програти в усіх цих поєдинках із сумарним рахунком 1:7.

Навіть невдалі результати можна було б пробачити, якби житомиряни продемонстрували хороший футбол, однак його теж не було! Біля воріт ковалівців і луганців Полісся взагалі нічого не створило, а кияни знищили саму систему Руслана Ротаня – карали за короткі обіграші з голкіпером і рвали на перехідних фазах. Словом, на ще одну невдачу житомиряни не мають права.

Кадрова ситуація

Травмовані: Крушинський, Тейлор (обидва – Полісся)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Кривбас – Полісся

Кривбас: Кемкін – Юрчец, Конате, Вілівальд, Боржес – Араужо – Лін, Задерака, Твердохліб, Мендоса – Парако

Полісся: Бущан – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Лєднєв, Велетень – Філіппов

Прогноз "Футбол 24" – тотал більше 2,5

Кривбас має занадто великий перебір у порівнянні з очікуваними показниками, що обов'язково виллється у регресію до середнього. Фарт рано чи пізно зникатиме, хороші матчі почнуть завершуватись невдачами, а результати таким чином опустяться до статистики. Уникнути цієї футбольної закономірності вдавалося лишень Юрію Максимову.

Полісся ж має серйозні проблеми зі зламом низьких і середніх блоків. Проти Фіорентини житомирянам було легше, ніж у чемпіонаті, адже там був простір – в Україні його стараються не давати. От тільки Кривбас поки що не славиться надійним захистом, тож "вовки" нарешті зможуть розбігатись. Особливо якщо Патрік ван Леувен знову ризикне з високою лінією оборони.

Чомусь здається, що у Кривому Розі команди проб'ють тотал більше 2,5. Вони забагато дозволяють біля власних воріт і мають сильний кадровий потенціал в атаці. Визначити ж переможця до стартового свистка нереально – суперники більш-менш рівні.

Зоря – Колос

Ще один класний матч. Призначення Скрипника, відхід Яцика й Антюха, слабенька гра Зорі проти ЛНЗ і відсутність заявлених задач налаштовували вболівальника на депресивний футбол луганців – втім, у Віктора Анатолійовича стався ренесанс. Під його керівництвом квітнуть юні таланти (Слесар, Саленко, Маткевич), Мічін розширив діапазон завдань і став ще кращим, а новачки роблять результат у дебютних матчах.

Навіть Будківський забив три голи в чотирьох матчах (а ще більше не забив), хоча раніше Пилип не вписувався у футбол Скрипника. Що найбільш важливо, Зоря демонструє цілісний, агресивний і цікавий футбол. Команда здолала Кудрівку (2:1) і розгромила Полтаву (4:1), а програла тільки Кривбасу в матчі з мільйоном виходів віч-на-віч та шаленою кількістю сейвів Кемкіна. Причому луганці ледь не відігрались з 0:2 та 1:3.

І все це сталося без знаменитого "ромбу" Скрипника – і навіть без Владлена Юрченка. Втім, "скляним підборіддям" залишається захист, який дуже легко пропускає голи. Особливо коли стосується атак на просторі. Показово, що Кудрівка забила Зорі після виносу голкіпера за спину Джордану, якого обійшли немов на велосипеді.

Цей мінус дуже невдало поєднується з головним козирем Колоса – блискавичною роботою в перехідних фазах. Підопічні Руслана Костишина дуже швидко та ефективно контратакують. Це не просто біганина у вільну зону, а пропрацьована система дій після повернення м'яча. Футболісти розуміють, через кого і куди треба розвивати контрвипад, а також мають чіткий механізм завершення. Зокрема, у штрафному на замиканні кросів часто можна побачити опорників.

Концептуально – нічого нового. Те ж саме можна було побачити і навесні. Тренерський штаб лишень знайшов ефективну дев'ятку в атаку (Климчука) й спробував додати в позиційній роботі (зокрема, експериментуючи з короткими обіграшами в білд-апі). Голкіпер Пахолюк став активніше долучатись до гри, запускаючи точні лонгболи (вони стали однією з причин перемоги в Житомирі).

Нинішній Колос нагадує торішню Олександрію. Результати поки що дуже хороші – три перемоги й нічия у чотирьох турах. Ковалівці здолали Кривбас (2:1), Полісся (1:0) і Епіцентр (1:0), а з Карпатами розділили очки (1:1). Втрата Велетня у останньому турі не відчувалась взагалі, а невелика кількість голів не повинна вводити в оману. Колос мав забивати більше, хоч це і не корелюється з очікуваними показниками (занадто мала вибірка, тож статистика прибріхує).

Кадрова ситуація

Травмовані: Бурда, Оріховський (обидва – Колос)

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Зоря – Колос

Зоря: Сапутін – Пердута, Джордан, Башіч, Вантух – Попара – Слесар, Мічін, Саленко, Маткевич – Будківський

Колос: Пахолюк – Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков – Еліас, Гагнідзе – Алефіренко, Ррапай, Гусол – Климчук

Прогноз "Футбол 24" – перемога Колоса

Колос надійніший за Зорю в обороні й здатний рвати на контратаках. Зоря сильна на просторі, але з реально сильною обороною – такою, як у ЛНЗ – моментів майже не виникало. Щоправда, це був лишень перший тур, тож далекоглядні висновки робити не слід.

Для підопічних Віктора Скрипника поєдинок у Ковалівці стане справжньою перевіркою рівня. На папері ж господарі сильніші – чергові 1:0 чи 2:1 здаються цілком ймовірними. Якщо команда Руслана Костишина переможе й сьогодні, то можна сміливо записувати Колос у фаворити боротьби за топ-4.

