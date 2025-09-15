Карпати зіграли внічию з Полтавою у 5-му турі УПЛ (1:1). Відео голів та огляд матчу дивіться на Футбол 24.

Вже на 21-й хвилині Полтава відкрила рахунок: Кононов вивів Одарюка розрізним пасом на лівий фланг, і форвард, обігравши Кліщука, спокійно відправив м’яч у сітку – 0:1!

Карпати можуть звільнити Лупашка найближчого тижня, – Бурбас

Карпати відповіли у другому таймі. На 68-й хвилині після подачі з кутового полтавці винесли м’яч за межі штрафного, де його підхопив Фабіано. Свіжий джокер господарів потужним ударом низом пробив у ціль і зрівняв рахунок – 1:1.

Фінальний свисток зафіксував нічию. Львів’яни так і не зуміли перервати свою безвиграшну серію й залишаються єдиною командою УПЛ, яка досі не здобула перемоги в цьому сезоні.

