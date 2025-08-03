Карпати в матчі 1-го туру УПЛ сезону 2025/26 приймають Полісся. Стартові склади команд та посилання на онлайн-трансляцію зустрічі – у цій новині на "Футбол 24".

Матч між Карпатами та Поліссям відбудеться у Львові 3 серпня. Початок зустрічі – о 18:00 за київським часом.

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Де дивитися Карпати – Полісся? Зустріч доступна для перегляду у прямому ефірі. Онлайн-трансляція присутня на MEGOGO, а також на інших провайдерах зі списку UPL.TV.

Варто зазначити, що у складі Карпат дебютує 18-річний голкіпер Назар Домчак. Своєю чергою, Руслан Ротань після матчу-відповіді проти Санта-Коломи в Лізі конференцій провів одразу чотири зміни у стартовому складі Полісся.

Наставник житомирян залишив у запасі трьох результативних гравців – Андрієвського та Філіппова, які відзначилися голами, а також Гуцуляка, що віддав гольову передачу в минулому матчі.

Стартові склади:

Карпати: Домчак, Мірошніченко (к.), Жан Педрозу, Бабогло, Полегенько, Альварес, Бруніньйо, Чачуа, Костенко, Карабін, Краснопір.

Полісся: Кудрик, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Кравченко, Бабенко (к.), Таллєс, Лєднєв, Крушинський, Назаренко, Гайдучик.

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