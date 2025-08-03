Карпати так круто повернулись в УПЛ, що ледь не заскочили в єврокубки – хоча такого завдання ніхто не ставив. Тоді львів'янам трішечки забракло сил і впевненості, однак інтрига зберігалась до самого кінця. Нині ж усі очікують на прорив у топ-4. От тільки не все так просто.

Кінарейкін розкрив причини переходу у Вільяреал – голкіпер розповів, чи радився з Луніним

Команда Владислава Лупашка за літо втратила двох сильних голкіперів. Спочатку клуб розпрощався з Кемкіним, продавши його у Кривбас – а потім прийшов Вільяреал, який дав за Кінарейкіна 700 тисяч євро. Таким чином, "леви" залишились з 18-річним Домчаком, якого дуже розхвалювали на рівні U-19. Можливо, саме він і розпочне сезон у основі, однак Карпати виписали ще й Мисака з Кліщуком.

Не менш важливою втратою став Очеретько, якого Шахтар повернув із оренди. Також варто відзначити відхід вінгера Підлепенця. Менш помітним стало припинення співпраці з Саківим, Чехом і Кузиком.

Новачків було зовсім мало. Окрім вищезгаданих голкіперів, важливим стало підписання двох вінгерів – Карабіна з Руха та Паулу Вітора з Портімоненсе (оренда). Головним же досягненням "левів" слід назвати викуп Брунінью та Педрозу, за яких довелося викласти 1,7 млн євро. І все одно вболівальники й експерти тривожаться, адже для прориву в єврокубки хотілось би побачити кадровий і фінансовий левел-ап.

З іншого боку, Карпати зосередились на підписанні дійсно сильних футболістів, а не "шлаку". Крім того, велика кількість новачків у другому сезоні не дуже-то й потрібна. Галичани і без того зібрали потужний склад, а вимоги Владислава Лупашка потребують тривалого навчання й зіграності.

Вболівальники Карпат тривожаться через травми захисників. Центрбек Стецьков відновлюється від пошкодження хрестів, а фулбеків Сича й Булезу теж очікують аж восени – але ситуація не така вже й критична. Здоровими залишаються Мірошніченко (може зіграти на обох флангах), Полегенько (правий захисник) і Адамюк (центрбек і правий фулбек).

Всі інші позиції укомплектовані якісно, тож Полісся не повинно розраховувати на проблеми Карпат. У Львові все добре. "Зелено-білі" ще й грають у рідних стінах – а стадіон "Україна" завжди дає господарям шалений буст до агресії й інтенсивності. Руслан Ротань прекрасно це пам'ятає, адже саме тут він втратив останні реальні шанси на чемпіонство.

Житомиряни теж відмовились від масштабних літніх закупівель. Клубу навпаки треба розвантажити роздуту заявку. У ЗМІ пліткують щодо багатьох прізвищ, які підуть "під ніж", однак поки що пішли тільки Венделл (кінець оренди) та Батіста (відмовився грати через обстріли). Надовго травмувався Тейлор. Щодо всіх інших футболістах питання відкриті.

Новачків зовсім небагато. Новий коуч разом зі штабом перетягнув до себе Кравченка й Філіппова, а з Гайдучиком домовились ще навесні. Обидва нападники вже встигли відзначитись у єврокубках.

Футбол під керівництвом Ротаня дуже нагадує те, що вже бачили у Олександрії. От тільки всі ці напрацювання призвели до катастрофи з Санта-Коломою – однак у другому матчі Полісся таки розбило проклятих андоррців. Деякі тактичні аналітики пов'язують цей успіх з відкатом до налаштувань Ашура, адже житомиряни вмикали агресивний пресинг, вичікували на помилки суперника й грали у вертикальний футбол – з лонгболами у фланги, кросами та вриваннями центрхавів у штрафний.

От тільки схожі паттерни Руслан Ротань використовував і в Олександрії, тож говорити про якесь копіювання не варто. Взагалі, вибірка матчів занадто мала, щоб робити далекоглядні висновки по "вовках", але сильний склад і аналітичний штаб списувати точно не можна. Карпатам сьогодні теж буде непросто.

Кадрова ситуація

Травмовані: Сич, Булеза, Квасниця – Тейлор

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Карпати – Полісся

Карпати: Домчак – Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко – Альварес – Карабін, Чачуа, Брунінью, Костенко – Невес

Полісся: Кудрик – Кравченко, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Бабенко, Андрієвський, Йосефі, Гонсалвеш – Гайдучик

Прогноз "Футбол 24" – перемога Карпат, тотал менше 2,5

Карпати мають невеличку перевагу над Поліссям. Львів'яни грають приблизно одним складом вже рік, усі футболісти розуміють вимоги тренера, а матч буде проходити у рідних стінах. Житомиряни ж проходять процес перебудови – а ще вони продовжують виступи в єврокубках. Це означає необхідність ротувати склад після виїзду до Андорри.

Враховуючи всі вищезгадані аспекти, спробуємо спрогнозувати перемогу галичан. А от зі ставками на очікувану результативність краще не гратись – тут може виплисти будь-який результат. Хоча великої кількості голів ми навряд чи побачимо.

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